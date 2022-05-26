Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Mahalle Mahalle Gezip Vatandaşı ve Esnafı Dinliyor - Haberler

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen alan çalışmaları kapsamında yaptığı mahalle ziyaretlerine, Yenikent, Gültepe ve Büyükdere ile devam etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, onların sıkıntılarını dinledi; girdiği bakkal, manav ve kasaptan da fiyatlar hakkında bilgi aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yenikent, Gültepe ve Büyükdere Mahallesi alan çalışmasına katıldı. CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, ilçe yöneticileri ve parti üyelerinin de katıldığı alan çalışmasında, Başkan Kurt, Taşel ve Çınar, Yenikent, Gültepe ve Büyükdere Mahallesi'ni gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşel ve Çınar ile birlikte Yenikent, Gültepe ve Büyükdere Mahallesi'nde bulunan market, manav, kasap, kahvehane, taksi durakları ve işyerlerini gezen Başkan Kurt, esnafın sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar aldı. "Derdinizi dinlemeye geldik, Bizden bir isteğiniz ya da talebiniz var mı?" diye soran Başkan Kurt, esnafı gezerken karşılaştıkları mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

"GİTTİĞİMİZ TÜM MAHALLELERDE SORUNLAR ORTAK"

Türkiye'nin ciddi bir yoksulluk ve yönetilememe krizi ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Başkan Kurt, "Uzun süredir mahalleleri geziyor, esnafla, hemşehrilerimizle, gençlerimize sohbet ediyor, derdini, sıkıntısını dinliyoruz. İnsanlar ay sonunu getiremiyor. Zamlar, faturalar, kiralar… Herkesin sorunu ortak, geçinemiyoruz diyorlar. Bu durumun tek sorumlusu siyasal iktidar, onların yanlış ekonomi, tarım, yönetim politikaları. Bu sorunların tek çözümü de sandık. Sandık gelecek ve hemşehrilerimiz, halkımız bu sorunu çözecek" dedi.