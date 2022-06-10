Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Haberler

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen alan çalışmaları kapsamında ilçedeki mahalleleri adım adım geziyor. Son olarak Yenidoğan, Huzur ve Erenköy Mahalleleri'ne giden Başkan Kurt, mahalle sakinlerinin ve esnafının derdini, taleplerini dinledi; girdiği bakkal, manav ve kasaptan da fiyatlar hakkında bilgi aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yenidoğan, Huzur ve Erenköy Mahallesi Alan Çalışmasına katıldı. CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, ilçe yöneticileri ve parti üyelerinin de katıldığı alan çalışmasında, Başkan Kurt ve Çınar, Yenidoğan, Huzur ve Erenköy Mahallesini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Rahmi Çınar ile birlikte Yenidoğan, Huzur ve Erenköy Mahallesi'nde bulunan market, manav, kasap, kahvehane, restoran ve işyerlerini gezen Başkan Kurt, esnafın derdini ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar aldı.

"BU ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Odunpazarı'nı adım adım gezdiklerini kaydeden Başkan Kurt, "Yenidoğan, Huzur ve Erenköy mahallelerimizde esnafımızı ziyaret ettik, hayırlı işler diledik. Hemşehrilerimizin derdini sıkıntısını dinledik. Değerli hemşehrilerime samimiyetleri için teşekkür ediyorum. Son zamanlarda sıklıkla dile getirdiğimiz gibi herkesin derdi ortak. Hayat pahalılığı, ekonomik koşullar. Bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.

ANKA / Yerel