Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan Çocuklara Sürpriz - Haberler

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan Çocuklara Sürpriz

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan Çocuklara Sürpriz

Hacı Feride İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, Odunpazarı Belediyesi 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan Selami Vardar Halk Merkezi’nde kurabiye etkinliği düzenledi. Çocukların etkinliğine katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çocukları izleyerek onlardan kurabiye yapmanın püf noktalarını öğrendi.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) -

Hacı Feride İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, Odunpazarı Belediyesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Selami Vardar Halk Merkezi'nde kurabiye etkinliği düzenledi. Çocukların etkinliğine katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çocukları izleyerek onlardan kurabiye yapmanın püf noktalarını öğrendi.

Hacı Feride İlköğretim Okulu 1. Sınıf öğrencileri, Odunpazarı Belediyesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Selami Vardar Halk Merkezi'nde kurabiye etkinliği düzenledi. Pastacılık Atölyesi eğitmeni gözetiminde gerçekleşen kurabiye etkinliğinde, Odupazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt çocuklara sürpriz yaparak etkinliğe katıldı.

ETKİNLİĞE 24 ÇOCUK KATILDI

24 çocuğun katıldığı etkinliğini izleyen Başkan Kurt, çocuklarla sohbet ederek kurabiye yaptı. Etkinlikte çeşit çeşit kurabiyeler yapan çocuklar, Kurt'un sürprizine çok sevindi. Çocuklar, keyifli etkinlik ve sürpriz ziyareti için Kurt'a teşekkür etti.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Kazım Kurt, Odunpazarı, Yerel, Haberler

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