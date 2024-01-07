Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sarıkavak Köyü Cemevi'nin açılışına katıldı. Törende konuşan Başkan Kurt, "Cemevleri ibadethanedir" dedi.

Alpu'nun Sarıkavak köyünde cemevi açılışı yapıldı. Cemevinin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Alpu Kaymakamı Metin Baskın, cemevinin yapımına katkıda bulunan Bektaş Akbörü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Kurt, Sarıkavak Köyü Cemevi'nin yapımına katkıda bulunan Bektaş Akbörü'ye teşekkür etti. "Cemevleri ibadethanedir" diyen Başkan Kurt, "Bunun altını çize çize vurguluyoruz. Cemevleri Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşlarının ibadetlerini gerçekleştirdikleri bir mekandır. Bu cemevinin yapımına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sarıkavak Köyü Cemevi yetkilileri yaptıkları konuşmalarda, katkılarından dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından ise Sarıkavak Köyü Cemevi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.