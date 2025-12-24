Haberler

Ödülünü Cumhurbaşkanın elinden aldı

Ödülünü Cumhurbaşkanın elinden aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA-GEBİP Ödülü'ne (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) layık görülen Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alarak büyük onur yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA-GEBİP Ödülü'ne (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) layık görülen Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alarak büyük onur yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde, Sosyal Bilimler alanında ödül kazanarak büyük bir başarıya imza atan Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin'e ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Ödül törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile daha önce TÜBA-GEBİP Ödülü'ne layık görülen Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yaşayanlar katıldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Düzce Üniversitesi'nin 2023 yılında olduğu gibi bu yıl da TÜBA-GEBİP Ödülü'nü kazanarak büyük bir gurur yaşadığını belirten Rektör Sözbir, bu anlamlı ödül ile Düzce Üniversitesi'nin üstün başarılı genç bilim insanı yetiştirme misyonuyla ülkemiz yükseköğretim alanına değerli katkılar sunduğunu vurguladı ve ödül kazanan tüm akademisyenleri tebrik etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ünlü yorumcu bu kareyi görünce çıldırdı: İşi şova dökmüş, bu ne ya
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...