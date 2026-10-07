Haberler

ODÜ'de öğrenciler ve STK üyeleri Filistin ve Doğu Türkistan için yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ODÜ'de öğrenciler ve STK üyeleri Filistin ve Doğu Türkistan için yürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ODÜ'de bir araya gelen STK üyeleri ve öğrenciler, Filistin ve Doğu Türkistan'daki zulme tepki için yürüdü. İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı kapsamındaki yürüyüşte katılımcılar, Filistin bayrakları ve dövizlerle hayatını kaybedenler için dua etti.

Ordu Üniversitesinde (ODÜ) bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri ve öğrenciler, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme tepki göstermek adına yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı kapsamında, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bir araya gelen katılımcılar, ilk olarak saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Okunan Kur'an-ı Kerim sonrası katılımcılar, kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler ile sloganlar eşliğinde yürüyen topluluk, sonrasında ise hayatını kaybedenler için dua etti.

Programda katılımcılar adına konuşan Okan Acun, "Bugün sesimizi Filistin için, Doğu Türkistan için yükseltiyoruz. Filistin'de yıllardır devam eden işgal, zulüm ve insanlık dramı karşısında dünyanın gözü önünde masum insanlar hayatını kaybediyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar; evlerinden, topraklarından ve en temel yaşam haklarından mahrum bırakılıyor. Bizler ise bütün bunlar karşısında sessiz kalmamayı, Filistin'in özgürlük mücadelesini unutmamayı kendimize bir sorumluluk biliyoruz. Aynı şekilde Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimizin maruz kaldığı baskıların ve hak ihlallerinin de unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Bir milletin diline, kültürüne, inancına ve kimliğine yönelik baskılar karşısında sessiz kalmak, vicdanımızı susturmak demektir. Bizler üniversiteli gençler olarak biliyoruz ki; özgürlük yalnızca bizim için istendiğinde anlamlı değildir. Özgürlük, herkes için istendiğinde değerlidir" dedi.

Yürüyüş programına akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar

İşte kayyum belediye başkan yardımcısının evinden çıkan paralar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar

Alex'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı
Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Gizemli ölüm dünyanın uykularını kaçırdı: O ülkeyi derhal terk edin
Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan

Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Pilot olmak en büyük hayaliydi! Göksel Arsoy'a asker selamıyla veda

Hayalini kurduğu meslekten son selam! Ünlü oyuncuya böyle veda ettiler
Tutuklu Tunç Soyer'den Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki: Başın öne eğilmesin güzel İzmir

Cezaevinden Tugay'a yanıt! İzmir'in hikayesi böyle bitmez
Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Ben korkmadım ama korkanlara selam olsun

"Ben korkmadım, korkanlara selam olsun"