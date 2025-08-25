Ödemiş'te Trafik Kazası: Hayatını Kaybeden Çift Salihli'de Toprağa Verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesine motosikletle gezmeye giden ve dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, pazar günü saat 14.30 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli'den Ödemiş istikametine giden N.G (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Manisa'nın Salihli ilçesi istikametine seyir halinde olan Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bayram Koçyiğit ve eşi Hülya Koçyiğit savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hülya Koçyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Bayram Koçyiğit ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bayram Koçyiğit ve eşi Hülya Koçyiğit'in cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundan alındıktan sonra Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Kazada hayatını kaybeden karı- koca, Cumhuriyet Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MANİSA