Obezite Sağlık Riskleri Taşıyor: Uzm. Dr. Ümit Çınkır’dan Önemli Açıklamalar

Medical Point Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ümit Çınkır, obezitenin nedenleri, sağlık üzerindeki etkileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ümit Çınkır, obezitenin nedenleri, sağlık üzerindeki etkileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Uzm. Dr. Ümit Çınkır, "Günümüzde milyonlarca insanı etkileyen obezite, yalnızca estetik bir sorun olmaktan çıkarak ciddi sağlık riskleri taşıyan ve hızla yayılan bir halk sağlığı problemidir" dedi.

Obezitenin temelinde kalori alımı ile harcanan kalori arasındaki dengesizliğin yattığını söyleyen Uzm. Dr. Çınkır, "Günümüzün hızlı yaşam tarzı, hareketsiz yaşam biçimi ve kolay erişilen yüksek kalorili yiyecekler obezitenin yaygınlaşmasında başlıca etkenlerdir. Ayrıca genetik ve hormonal faktörler de rol oynayabiliyor. Obezite sadece kilo problemi değil," diyor Dr. Çınkır, "aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, inme, uyku apnesi ve bazı kanser türlerinin riskini artırarak yaşam kalitesi ve süresini olumsuz etkiler" dedi.

Türkiye'de obezite oranlarının hızla yükseldiğine dikkat çeken Çınkır, "Yetişkin nüfusun önemli bir kısmı fazla kilolu veya obezite sınırında. Çocuklarda da obezite ciddi artış gösteriyor. Bu durum sağlık sistemimiz üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, psikolojik destek ve gerektiğinde medikal ya da cerrahi tedavi seçenekleriyle obezite yönetilebilir. Erken müdahale komplikasyonları önlemede çok önemlidir" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP