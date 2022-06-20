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O ilçede koyunlar asırlardır aynı yöntemle kırkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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O ilçede koyunlar asırlardır aynı yöntemle kırkılıyor

Afyonkarahisar'da sezonunun başlamasıyla birlikte yünleri uzayan koyunlar, bir yıl boyunca usta makasçılar tarafından kırkılıyor.

Afyonkarahisar'da sezonunun başlamasıyla birlikte yünleri uzayan koyunlar, bir yıl boyunca usta makasçılar tarafından kırkılıyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerini koyun kırkım telaşı sardı. Asırlardır aynı yöntemle kırkılan koyunlar makineler olmasına rağmen daha sağlıklı olduğu için kırklık adı verilen makaslarla kırkılıyor.

Türkiye'nin önde gelen büyük şehirlerinin küçükbaş et ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde köylüler birleşerek bir birlerinin koyununu imece usulüyle kırkıyor. Makas seslerinin yükseldiği ahırlarda kırkılan koyunlar hastalıklara karşı aşılandıktan sonra boyanarak sürüye salınıyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mustafa Kanat, komşularıyla birleşerek koyunlarını kırktıklarını belirtti. Makaslarla kırkım işlemini gerçekleştirdiklerini dile getiren Kanat, "Kırkım sezonu başladı. Koyunlarımızı her yıl bu mevsimde kırkarız. Makine hayvan sağlığı açısından uygun olmadığı için biz yüz yıllardır dedemizden ve babalarımızdan nasıl gördüysek aynı yöntemle koyunlarımızı kırkarız. Herkes koyun kırkamaz o yüzden bu işi bilen kişiler koyunları kırkar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Derbent Türkiye Yerel Haberler

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