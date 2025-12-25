Üniversite öğrencilerine kültür gezisi

Adnan Menderes Üniversitesi Medya Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultanhisar Gençlik Merkezi iş birliğiyle, Nysa Antik Kenti'ne yönelik kültür gezisi ve fotoğraf hikayeleştirme eğitimi düzenledi.

Atça Meslek Yüksekokulu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı ve Helenistik dönemin önemli eğitim ve kültür merkezlerinden biri olan Nysa'da gerçekleştirilen etkinlikte; öğrencilere rehber eşliğinde antik kentin tarihi, mimari dokusu ve mitolojik arka planı aktarıldı.

Öğrencilere; Atça Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Recep Özçelik, Öğr. Gör. Dr. Doğukan Yazıcı, Medya Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Hüseyin Emin Kurnaz ile Sultanhisar Gençlik Merkezi İlçe Müdürü Yusuf Yeşilyurt ve Gençlik Merkezi personeli eşlik etti. Gezi kapsamında düzenlenen Fotoğraf Hikayeleştirme Eğitimi ile öğrenciler, mekan-insan-zaman ilişkisini görsel anlatıya dönüştürmeye yönelik uygulamalı çekimler gerçekleştirdi.

Tarih, eğitim ve sosyal paylaşımın bir araya geldiği organizasyon, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sosyal etkileşimi güçlendirmeye yönelik barbekü etkinliği ile sona erdi. - AYDIN