Nuribey Beldesi Kur'an Kursu Öğrencileri Kütüphane Ziyareti Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü'ne bağlı Nuribey Beldesi H.Z. Meryem 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticisi Nuray Özer"in rehberliğinde, öğrenci ve veliler kent merkezinde bulunan Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesini gezdi.

Öğrenciler kütüphanede masal anlatımı ve imza günü etkinliğine katıldı. Minik öğrenciler kütüphane binasında yer alan Maker Atölyesi'nde ahşap anahtarlık yapımını deneyimleme fırsatı buldu. Gün boyu devam eden etkinlikte öğrenciler mutlu anlar yaşarken günün anısına da hatıra fotoğrafı çektirdiler. - AFYONKARAHİSAR