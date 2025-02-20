Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu
Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor

Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor

Nuribey Beldesi Kur'an Kursu Öğrencileri Kütüphane Ziyareti Gerçekleştirdi

Nuribey Beldesi Kur'an Kursu Öğrencileri Kütüphane Ziyareti Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Nuribey Beldesi H.Z. Meryem 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticisi Nuray Özer'in öncülüğünde, öğrenciler Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'ni gezdi ve etkinliklere katıldı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü'ne bağlı Nuribey Beldesi H.Z. Meryem 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticisi Nuray Özer"in rehberliğinde, öğrenci ve veliler kent merkezinde bulunan Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesini gezdi.

Öğrenciler kütüphanede masal anlatımı ve imza günü etkinliğine katıldı. Minik öğrenciler kütüphane binasında yer alan Maker Atölyesi'nde ahşap anahtarlık yapımını deneyimleme fırsatı buldu. Gün boyu devam eden etkinlikte öğrenciler mutlu anlar yaşarken günün anısına da hatıra fotoğrafı çektirdiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ancelotti'den Türk taraftarları çıldırtan hamle
img

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu
img

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
'2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak'

"2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak"
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.