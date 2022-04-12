Nuh Çimento Grubu CEO'su K. Gökhan Bozkurt, Fast Company 'Sürdürülebilirlik Liderleri' arasında yer aldı

Fast Company dergisi tarafından düzenlenen, iş dünyası liderlerinin yer aldığı zirvede, Nuh Çimento Grubu CEO'su K. Gökhan Bozkurt, 'Sürdürülebilirlik Liderleri ilk 50 ismi' arasında listelendi. Bozkurt, 'Sürdürülebilirlik Liderleri' listesinde çimento sektöründen yer alan tek isim oldu.

Nuh Çimento Grubu CEO'su K. Gökhan Bozkurt, Fast Company dergisi tarafından düzenlenen, iş dünyası liderlerinin yer aldığı zirvede 'Sürdürülebilirlik Liderleri ilk 50 ismi' arasında listelendi. Bozkurt, ödül konuşmasında sürdürülebilirlik konularının yönetiminde, çimento sektörünün geçmişinin izlerini silinmesine ve gelecekte var olmanın önemine vurgu yaptı.

"Kurumsal sürdürülebilirliği iyi yöneten firmalar, gelecekte güçlü bir şekilde ayakta kalırken, iyi yönetemeyenler ise yasal mevzuatlara uyum sağlayamadıkları için, sosyal baskılar sebebiyle kendiliğinden isimlerini sektörün gerisinde veya dışında bulacaklardır" ifadelerini kullanan Gökhan Bozkurt, Nuh Çimento olarak düşük karbon stratejileri ve daha sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla yola devam ettiklerini, sürdürülebilirlik yönetiminin çevresel açıdan olduğu kadar, ekonomik olarak ayakta durabilmenin de olmazsa olmazı haline geldiğini ifade etti.

Sürdürülebilirlik stratejilerini, 'Yeşil Üretim, Yeşil Yakıt, Yeşil Elektrik ve Verimlilik' olmak üzere 4 temel unsur üzerinde kurguladıklarını belirten CEO Gökhan Bozkurt, daha yaşanabilir bir dünya için herkesin elini taşın altına koyması ümidiyle değerlendirmelerini yaparak, ödüle layık gören tüm jüri ekibine teşekkür etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel