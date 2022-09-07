Nüfus müdürlüğü personelinden iç ısıtan davranış Yerel Haberler Bayburt'u Demirözü İlçesi Nüfus Müdürlüğünde görev yapan Tunay Mutlu, ilçede yaşayan 97 yaşındaki yaşlı kadını, kimlik çıkarmak için geldiği kurumun birinci katına sırtında taşıyarak örnek bir davranış sergiledi. Bayburt'u Demirözü İlçesi Nüfus Müdürlüğünde görev yapan Tunay Mutlu, ilçede yaşayan 97 yaşındaki yaşlı kadını, kimlik çıkarmak için geldiği kurumun birinci katına sırtında taşıyarak örnek bir davranış sergiledi. İlçe Nüfus Müdürlüğüne kimlik çıkarmak için yanında bir kadınla gelen Sebahat Taşçı, kurumun merdivenlerini çıkamayınca yardımına aynı kurumda memurluk yapan Tunay Mutlu yardımcı oldu. Mutlu, yaşlı kadını sırtında kuruma taşıdı. Kimlik çıkarma işlemleri tamamlanan Sebahat Taşçı, görevli personelin yardımıyla evine ulaştırıldı. - BAYBURT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Demirözü Bayburt Yerel Haberler

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