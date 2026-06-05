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Norveç Veliaht Prensesi, akciğer nakli listesine alındı

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Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine akciğer nakli listesine alındığı açıklandı. Kronik akciğer hastalığı nedeniyle nakil bekleyen prensesin 25. evlilik yıldönümü kutlaması da ertelendi.

Norveç veliaht Prensesi Mette-Marit'in sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine akciğer nakli listesine alındığı açıklandı.

Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Norveç veliaht Prensesi Mette-Marit'in sağlık durumunun daha da kötüleşmesi üzerine akciğer nakli listesine alındığını açıkladı. Saray açıklamasında, "Mette-Marit, hayati riskli kronik akciğer hastalığı ve sağlık incelemeleri sonucu akciğer nakli listesine alındı" denildi. Oslo üniversitesi Hastanesi Profesörü Are Holm, Mette-Marit'in sağlık durumunun ciddileşmesi nedeniyle en kısa sürede organ nakline alınacağını söyledi.

Saraydan yapılan açıklamada ayrıca, veliaht prens ve eşinin Ağustos ayı için planladıkları evliliklerinin 25.yıldönümü kutlamasını erteledikleri bildirildi.

Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon'un 52 yaşındaki eşine, akciğerlerde yara izine neden olan ve oksijen alımını azaltan kronik bir hastalık olan pulmoner fibroz teşhisi 2018'de konulmuştu. Oslo Üniversitesi, Aralık ayında yaptığı açıklamada naklin yapılması gereken zamanın yaklaştığını ancak veliaht prensesin henüz Norveç'in olası alıcılar listesine alınmadığını açıklamıştı. Veliaht Prens Haakon, bu haftanın başında gerçekleştirdiği Japonya ziyaretini eşinin yanında olmak için yarıda keserek ülkesine dönmüştü. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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