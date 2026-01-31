Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler bölgesel toplantısı Erzurum'da yapıldı

Türk Nöroşirurji Derneği tarafından düzenlenen Nörovasküler Bölgesel Toplantı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Erzurum'da yapıldı.

Toplantı, Nörovasküler Grup Başkanı Prof. Dr. Erhan Türkoğlu başkanlığında yapıldı. Türkiye'nin birçok farklı merkezinden beyin ve sinir cerrahisi ile nöroloji alanında uzman 78 hekimlerin katılım sağladığı bilimsel etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Program kapsamında, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Akyüz ve Atatürk Üniversitesi Beyin ve sinir cerrahisi Abnabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun ev sahipliğinde "İntraserebral Hematomlara Güncel Yaklaşımlar" başlıklı konu ele alındı. Alanındaki güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarının paylaşıldığı toplantı, katılımcılar arasında bilgi ve deneyim aktarımına önemli katkı sağladı. - ERZURUM