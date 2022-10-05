Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu Yerel Haberler 2022 Nobel Kimya Ödülü'nü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal, K. Barry Sharpless kazandı. 2022 Nobel Kimya Ödülü'nü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal, K. Barry Sharpless kazandı. Nobel Kimya Ödülü'nün bu yılki sahipleri belli oldu. 2022 Nobel Kimya Ödülü'nü bu yıl Amerikalı ve Danimarkalı kimyagerler Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve K. Barry Sharpless kazandı. Kimyagerlerin, "click kimyasının ve bioortogonal kimyanın gelişimi" nedeniyle ödüle layık görüldüğü kaydedildi. Yarın Nobel Edebiyat ödülleri açıklanacak. 2022 Nobel Barış Ödülü cuma günü, Ekonomi Ödülü ise 10 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. - STOCKHOLM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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