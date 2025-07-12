Nizip'te Hayırsever Esnaf Yaz Sıcağında Ücretsiz Karpuz Dağıttı

Nizip'te Hayırsever Esnaf Yaz Sıcağında Ücretsiz Karpuz Dağıttı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir esnaf, davul zurna eşliğinde 7 ton karpuzu sadece 10 dakikada vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir esnaf, yaz sıcağında vatandaşların yüzünü güldürmek adına davul zurna eşliğinde ücretsiz karpuz dağıttı. 7 ton karpuzu sadece 10 dakikada tükendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayırsever bir esnaf ilçenin çeşitli mahallelerinde davul zurna eşliğinde ücretsiz karpuz dağıttı. Kamyonetlerle mahalle mahalle dolaşan ekip, davul ve zurna ile vatandaşları karpuz dağıtımına davet etti. Kısa sürede büyük ilgi gören etkinlikte 7 ton karpuz sadece 10 dakikada tükendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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