Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Uğur Kahyaoğlu - Yerel
 - Güncelleme:

Ordu'nun yüksek kesimlerimde başlayan kar yağışı ilçeleri beyaza bürüdü, şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tam kış bitti derken nisan ayının ortasında tekrar kar yağmaya başladı. Ordu'nun yaklaşık bin 400 rakımlı Akkuş ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak kar yağışına dönüştü.

KAR KALINLIĞI İLÇE MERKEZİNDE 5 CM'Yİ BULDU

İlçe merkezinde yol kenarlarında kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının yoğunlaşması durumunda yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale etmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri önlemlerini alırken, fındık üreticileri ise zirai don tehlikesinden tedirgin olduklarını belirtiyor.

Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı

Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı

Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Kahyaoğlu - Yerel

Hisarcık, Nisan, Ordu, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title