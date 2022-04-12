Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Uğur Kahyaoğlu - Yerel
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Ordu'nun yüksek kesimlerimde başlayan kar yağışı ilçeleri beyaza bürüdü, şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tam kış bitti derken nisan ayının ortasında tekrar kar yağmaya başladı. Ordu'nun yaklaşık bin 400 rakımlı Akkuş ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak kar yağışına dönüştü.
KAR KALINLIĞI İLÇE MERKEZİNDE 5 CM'Yİ BULDU
İlçe merkezinde yol kenarlarında kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının yoğunlaşması durumunda yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale etmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri önlemlerini alırken, fındık üreticileri ise zirai don tehlikesinden tedirgin olduklarını belirtiyor.