Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tam kış bitti derken nisan ayının ortasında tekrar kar yağmaya başladı. Ordu'nun yaklaşık bin 400 rakımlı Akkuş ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak kar yağışına dönüştü.

KAR KALINLIĞI İLÇE MERKEZİNDE 5 CM'Yİ BULDU

İlçe merkezinde yol kenarlarında kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının yoğunlaşması durumunda yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale etmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri önlemlerini alırken, fındık üreticileri ise zirai don tehlikesinden tedirgin olduklarını belirtiyor.