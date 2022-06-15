Nilüfer'de En Çalışkan Öğrencilere Bisiklet Armağanı

Nilüfer'in en başarılı öğrencileri bu yıl da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "En Çalışkan Kim? Bisiklet Dağıtım Şenliği"nde ödüllendirildi.

Okul ortalamaları ve başarılarıyla Nilüfer'in gururu olan öğrenciler, Nilüfer Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Derslerinde başarılı olan öğrencilere karne hediyesi olarak bisiklet armağan edildi. Bu yıl 15.si düzenlenen "En Çalışkan Kim? Bisiklet Dağıtım Şenliği", Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda düzenlendi. Bisiklet Dağıtım Şenliği'ne Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer'in kardeş kenti Bingöl Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek, Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, belediye meclis üyeleri, okul idarecileri, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

"BU YIL DA BAŞARILI 400 ÖĞRENCİMİZE BİSİKLETE KAVUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Şenlikte, Nilüfer'deki yaklaşık 100 ilkokul, ortaokul ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören en başarılı 400 öğrenciye bisikletleri, kask ile dizlikleriyle birlikte armağan edildi. Şenlik katılımcılarına seslenen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başarılarından dolayı öğrencileri kutlayarak; "Nilüfer Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 15 yıldır birlikte yürüttüğü bu çalışma kapsamında, çocuklarımıza çevreci bir ulaşım aracı olan bisikleti sevdirmek amacıyla bisiklet, kask ve dizlik armağan ediyoruz. Bu yıl da başarılı 400 öğrencimize bisiklete kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Velilerimizden çocuklarını bisiklet kullanmaya teşvik etmelerini istiyorum ve siz çocuklarımıza da çok keyifli bir yaz tatili diliyorum" dedi.

Bisiklet dağıtım etkinliğinde engelli öğrenciler de unutulmadı. Engelli öğrencilerin bisikletleri Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen törenle verildi.

ANKA / Yerel