Nilüfer Belediyesi, kentin farklı noktalarında, çoğu tarım alanlarında yapılan kaçak yapılarla mücadeleyi sürdürüyor. Son 3 günde 9 kaçak yapı daha yerle bir edildi.

Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıları Yerle Bir Ediyor

Nilüfer Belediyesi, kentin farklı noktalarında, çoğu tarım alanlarında yapılan kaçak yapılarla mücadeleyi sürdürüyor. Son 3 günde 9 kaçak yapı daha yerle bir edildi.

Nilüfer Belediyesi, başta tarım alanları olmak üzere kentin farklı bölgelerinde yapılan kaçak yapılarla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. İmara aykırı kaçak yapı sahiplerine göz açtırmayan Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıyla Mücadele Ekipleri, son 3 gündür aralıksız yıkım çalışması gerçekleştirdi.

İlk gün Yaylacık Mahallesi'nde 4 farklı bölgede yıkım yapan ekipler, ikinci günde de Dumlupınar, Ürünlü ve Özlüce de 3 kaçak işyerini yıktı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımlar üçüncü günde de Ürünlü ve Tahtalı mahallelerinde devam etti. Ekipler Tahtalı'da 3 bin metrekarelik tarım alanına yapılmış işyeri ile Ürünlü'de bin 500 metrekarelik alanı yapılan işyerini yerle bir edilerek kullanılamaz hale getirildi. Zabıta ve çevik kuvvet ekiplerinin hazır bulunduğu yıkımlar sırasında herhangi olumsuz bir durum yaşanmazken, kaçak yapıyla mücadelenin süreceği belirtildi. - BURSA