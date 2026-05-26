Sokakta kurulan iyilik reyonu ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir esnaf, sokak üzerinde oluşturduğu "iyilik reyonu" ile kıyafet ve ihtiyaç ürünlerini ücretsiz dağıtarak dayanışma örneği sergiledi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde esnaflık yapan Mustafa Çamlıca, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla örnek bir dayanışma çalışmasına imza attı. Kültür Mahallesi'nde bulunan iş yerinin önüne çeşitli ürünler asan Çamlıca, vatandaşların ücretsiz şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için sokakta "iyilik reyonu" oluşturdu. Sokak üzerinde hazırladığı alanda kıyafet ve çeşitli ihtiyaç ürünlerini sergileyen Çamlıca, durumu olan vatandaşların da destek vererek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmasını hedeflediğini söyledi.

Amaçlarının dayanışma kültürünü büyütmek olduğunu belirten Mustafa Çamlıca, "Niksar'ımızda bu reyon hazırlı olsun diyorum. İhtiyaçlı olan herkes inşallah buradan haberdar olur. İhtiyacı olanlar gelsin buradan ihtiyaçlarını görsün istiyorum. Burayı gören vatandaşlar da gelip ihtiyaç sahiplerine götürebilir. Maksat her gönüle ulaşmak" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı