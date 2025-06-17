Niksar'da Balkon Çökmesi: 1 Yaralı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir çiftin evlerinin balkonunun çökmesi sonucu F.Ç. isimli kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Niksar'da evin balkonu çöktü: 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ta bir çift, evin balkonunda çalıştığı esnada balkon çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Niksar ilçesinde Gazi Osmanpaşa Mahallesi Çanakçı Sokak'ta meydana geldi. Ü.Ç. ve eşi F.Ç. evlerinin balkonunda hasat ettikleri asma yaprak ile ilgilenirken bir anda balkon çöktü. Balkonun çökmesiyle F.Ç., yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA - Yerel
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