Nikahına Yetişemeyen Çifte Halk Otobüsü Şoföründen Destek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nikahlarına geç kalan çift, en önemli anlarına halk otobüsü şoförünün sayesinde yetişti. Genç çift, otobüs şoförünü nikah şahidi yaptı.

Bugün nikahları olan Namık ve Hacer Kar çifti, Akhisar Mahallesi Karalar yolunda özel halk otobüsü beklemeye başladı. Otobüs şoförü Ömer Ulubey, çifti görünce durdu. Nikah saatine geç kalan çift, şoförden özel talepte bulundu. Genç çiftin bu isteğini kırmayan Ulubey, gençleri tam vaktinde nikah dairesine yetiştirdi. Yapılan bu jest karşısında genç çift da Ömer Ulubey'i nikah şahidi yaptı.

Çift, sosyal medya hesaplarından, "Nikah saatine tam vaktinde yetiştiren Hızır abim Ömer Ulubey, bu güzel gayretin ve mücadelen için çok teşekkür ederiz" paylaşımını yaptı. - BURSA