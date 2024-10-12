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Nihat Yılmaz Cami Yeniden İbadete Açıldı

Nihat Yılmaz Cami Yeniden İbadete Açıldı
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Düzce'de deprem sonrası hasar gören camilerin yerine yapılan yenileri arasındaki Kiremitocağı Mahallesi Ertan-Nihat Yılmaz Cami, açılış töreniyle ibadete girdi. Vali Aslan, hayırsever Yılmaz ailesine teşekkür etti.

Nihat Yılmaz Cami yenilerek ibadete açıldı.

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde camiler hasar görmüştü. Hasar gören camiler tek tek yıkılarak yerine yenileri yapılıyor. Kiremit Ocağı Mahallesindeki cami de hayırsever Nihat Yılmaz tarafından yeniden yaptırılan Kiremitocağı Mahallesi Ertan-Nihat Yılmaz Cami protokolün katılımıyla ibadete açıldı.

Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, protokol üyelerinin katılımıyla yapılan dualarla açılışı yapıldı. Vali Aslan, hizmete alınan caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı hayırsever Yılmaz ailesine teşekkürlerini ileterek, vatandaşları hayırda yarışanlardan olmaya davet etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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