Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 8 askerden birisi olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi memleketi Niğde'de yaşayan ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Batur'un Niğde merkez İlhanlı Mahallesi'ndeki baba evine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi. 23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin, yarın Himmetli köyünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - NİĞDE