Üye Girişi
Haberler

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı

Güncelleme:
Abone Ol

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 8 askerden birisi olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi, Niğde'de yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Batur'un baba evine Türk bayrağı asıldı ve yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 8 askerden birisi olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi memleketi Niğde'de yaşayan ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Batur'un Niğde merkez İlhanlı Mahallesi'ndeki baba evine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi. 23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin, yarın Himmetli köyünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Batur Piyade Niğde Yerel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title