Niğde yerel: Niğde Eczacı Odası Başkanı: "Eczacıların Kârı, 13 Sene Önceki ile Aynı"

Niğde gelişmesine göre Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, “Eczacıların karlılık oranı hala 13 sene önceki karlılık oranı. 13 senelik önceki kar oranı neyse, çok küçük bir düzeltme yapıldı ama bu yeterli olmadığından eczaneler masrafları karşılayamaz hale geldi. Bir müddet sonra da çok ciddi miktarda eczacıların kapatmasını bekliyoruz” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, "Eczacıların karlılık oranı hala 13 sene önceki karlılık oranı. 13 senelik önceki kar oranı neyse, çok küçük bir düzeltme yapıldı ama bu yeterli olmadığından eczaneler masrafları karşılayamaz hale geldi. Bir müddet sonra da çok ciddi miktarda eczacıların kapatmasını bekliyoruz" dedi.

Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk, eczanelerin kar edemediğine dikkat çekti. Öztürk, şunları söyledi:

"İlaç fiyatlarına gelen zamların vatandaş açısından çok ciddi sıkıntı olduğunu değerlendiriyorum. Eczacılar açısından da sıkıntılı bir durum var. Ama önce vatandaş açısından değerlendirdiğimiz zaman, vatandaşımıza çok ciddi şekilde ilaç farkı olarak yansımaktadır. Vatandaşların cebinden oldukça ciddi fiyat farkı çıkmaktadır. Vatandaşlar da hep şunu söylemektedir bize, 'daha önce aldığımızda bu çok azdı, neden bu kadar para çıkıyor' diye bir infialde bulunuyorlar.

Eczacılar da ilaç kararnamesi düzenlenmediği için zarar etmektedir bu durumda. Eczane ekonomilerine ciddi zarar vermektedir. Kiralar arttı, ancak eczacıların karlılık oranı hala 13 sene önceki karlılık oranı. 13 senelik önceki kar oranı neyse, çok küçük bir düzeltme yapıldı ama bu yeterli olmadığından eczaneler masrafları karşılayamaz hale geldi. Bir müddet sonra da çok ciddi miktarda eczacıların kapatmasını bekliyoruz."