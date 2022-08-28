Niğde yerel haberleri... Niğde Bor'da 20 Bin Kişi İzmir Marşını Söyledi

Niğde yerel haberine göre Bor Belediyesi'nin düzenlediği, yaklaşık bir ay süren yaz konserleri dün yapılan Zakkum Konseri ile sona erdi. Konserlerin son gününde Bor 100.Yıl Stadyumunda 20 bin kişi İzmir Marşını söyledi.

ENES CAN ÖZMEN

Bor Belediyesi'nin düzenlediği, yaklaşık bir ay süren yaz konserleri dün yapılan Zakkum Konseri ile sona erdi. Konserlerin son gününde Bor 100.Yıl Stadyumunda 20 bin kişi İzmir Marşını söyledi.

Bor Belediyesi Yaz Konserleri büyük ilgi gördü. Konserlerin bazıları amfi tiyatroda, bazıları da Bor 100. Yıl Stadyumunda yapıldı. Etkinlikler kapsamında Ceylan Koynat, Serkan Nişancı, Duygu Kutlu, İsmail Altunsaray, Gülben Ergen, Aysel Yakupoğlu, Ahmet Şafak, Zara ve Zakkum gibi sanatçı ve gruplar sahne aldı.

Bor Belediyesi Yaz Konserleri dün sahne alan Zakkum ile sona erdi. Konserin başında söylenen İzmir Marşı büyük beğeni topladı.