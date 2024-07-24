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Niğde Valisi 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı Kutladı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Çelik mesajında basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, basın kuruluşlarının toplumsal değerlere saygılı, ilkeli ve objektif haber anlayışıyla halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Çelik mesajında; "Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın kuruluşları, Basın Ahlak Etiğine ve toplumsal değerlere saygılı, ilkeli ve objektif haber anlayışı ile kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılamakta, aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır.

Gece gündüz, soğuk sıcak demeden büyük bir özveri ile fedakarca görev yapan Basın Kuruluşlarımız, yazılı ve görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlenmiştir.

Toplumumuzun ifade ve haber alma özgürlüğünün güvencesi olduğunu 15 Temmuz 2016 günü Vatanımızın ve Milletimizin İstiklaline ve İstikbaline karşı yapılan darbe girişiminde bir kez daha göstererek millet iradesinden yana tavır alan Basın Kuruluşlarımız ve çalışanlarının, ne kadar önemli bir görevi yerine getirdikleri ve yaptıkları özverili çalışmalar her türlü takdire şayandır.

Bu düşüncelerle, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor, gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ulusal ve yerel basında görev yapan tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum." İfadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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