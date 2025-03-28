Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Niğde Üniversitesi'nde Atık Kumaşlardan Tasarım Kıyafetler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında atık kumaşlardan hikayesi olan tasarım kıyafetler üretti. Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne özel sergide, öğrencilerin tasarımları ve bunların arkasındaki hikayeler sergilendi.

Atık kıyafet ve kumaşlar tasarım kıyafetlere dönüştü

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık kumaş ve kıyafetlerden hikayesi olan tasarım kıyafetler ürettiler.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye alanında Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne özel Yenide'im sergisi açıldı. Atık kumaşların değerlendirilmesi ve sıfır atık bilincinin öğrencilerde oluşturulmasına katkı sağlayan proje ile ilgili bilgi veren Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Menekşe Sakarya, öğrenciler tarafından ortaya çıkarılan kıyafetlerin her birisinin farklı hikayesi olduğunu belirtti. Sakarya, "Açtığımız sergide birkaç dersin çıktısı var. Öğrencilerimizle pandemi ve deprem sürecinde yaptığımız tasarımlar var. O dönem öğrencilerin etkilendikleri birtakım olaylardan yaptıkları tasarımlar var. Her tasarımın bir hikayesi var. Öğrencilerimizin bir temaya bağlı çalışmaları gerekiyor bizde. Tamamen sürdürülebilirliğe yönelik bir ders bu. Atık kumaşlardan yeni tasarımlar yaptılar. Bu sayede öğrencilerimizin hem tasarım yapma becerilerinin gelişmesini sağlamak hem de elde kalan atıkları değerlendirmek bizim en büyük amacımızdı" dedi.

Öğrencilerin hazırladığı 15 tasarım, Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye alanında 7 gün süreyle sergilenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.