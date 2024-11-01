Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve LÖSEV'den İş Birliği Protokolü

Topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir yükseköğretim kurumu olma vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteli gençler ile toplum genelinde sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışmanın önem ve gerekliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve LÖSEV'in toplumsal destek ve tanınırlığı ile etkinlik alan ve sosyal verimliliğini artırmak amacıyla iş birliği protokolü yapıldı.

Protokolü; üniversite adına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, LÖSEV adına ise LÖSEV Kayseri İl Koordinatörü Sibel Kurşun imzaladı.

NÖHÜ, LÖSEV'in Organizasyonlarına Akademik ve Kariyer Danışmanlığı Gibi Önemli Destekler Verecek

Protokol kapsamında üniversite, LÖSEV'in organizasyonlarına akademik, kariyer danışmanlığı, üniversite bölümlerinin tanıtımı, sektör-öğrenci ve mezun buluşması gibi alanlarda destek ve katkıda bulunacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yapılacak etkinlik ve tanıtımlarla üniversite öğrencilerinin LÖSEV gönüllüsü olmaya teşvik edilmesi bir yükümlülük olarak belirtilen protokol, ayrıca üniversite içerisinde LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve kanser hastası çocuklara yönelik çeşitli atölyelerin düzenlenmesini de içeriyor.

"Lösemiyle Mücadele Etmek İçin Farkındalık Şart"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, löseminin sadece tedaviyle değil aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmayla da mücadele edilmesi gereken bir hastalık olduğunu hatırlatarak bu doğrultuda farkındalığın bir şart olduğunu belirtti.

Lösemiyle mücadele etmek için başta gençler olmak üzere tüm toplumun dikkatini bu yöne çekmenin çok önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Uslu, protokolün bunu gerçekleştirmede önemli bir adım olduğunu söyledi. - NİĞDE