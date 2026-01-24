Erkek egemen mesleğe kadın eli değdi

Ailesi ve çevresinin 'yapamaz' sözlerine rağmen Niğde'nin tek kadın ayakkabı tamircisi olan 16 yaşındaki Esra Dinç, iki yıldır sürdürdüğü mesleğinde gösterdiği azim ve yetenekle dikkat çekiyor.

'Yapamazsın' sözlerine aldırmadan ayakkabı tamir tezgahının başına geçen Esra Dinç, hayalini kurduğu mesleği, çevresinin ve ailesinin ilk tepkilerine rağmen bırakmadı. Daha önce bir çantacıda çalışırken iş yerinin kapanmasıyla yeni bir arayışa giren Esra Dinç, tanıdıkları aracılığıyla ayakkabı tamircisi Ramazan Aktaş'la tanıştı. İlk günlerde tereddüt yaşadığını dile getiren Esra; "Bir kız olarak beni alır mı diye çok düşündüm ama 'Ben yaparım' dedim. Elimi işten hiç çekmedim" sözleriyle süreci anlattı. Başlangıçta ailesinden olumsuz tepkiler aldığını belirten Esra, en büyük desteği dedesinden gördüğünü söyledi.

Önyargılara rağmen mesleğinde ısrarcı oldu

Dinç; "Ailem ilk zamanlar hiç istemedi, sadece dedem sen yaparsın, ben arkandayım dedi. Başka meslek de seçebilirdim ama benim merakım da vardı bu işe. Ailem tepki aldım önce. 'Yapamazsın kız başına ne işin var orada?' gitmeyeceksin falan dediler ilk başta. Dedem de ben arkndayım, her yolu ben açıyorum dedi. Ben de hep ondan güven alarak bu bu yollara geldim" dedi. 2 yıllık emeğinin ardından ailesinin de artık kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Esra Dinç, meslekteki kararlılığını ve hedeflerini anlattı. Eğitimine devam ettiğini ve okulda son yılına girdiğini belirten Dinç, hem derslerini sürdürdüğünü hem de işine sevgiyle devam ettiğini ifade etti. Şu anda kalfalık yolunda ilerlediğini, ancak ustalığa geçme hedefini anlatan Dinç en büyük hayalinin ustasını geride bırakarak alanında en iyi usta olmak olduğunu söyledi. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığına inanan ve geleceğini mesleği üzerine kurmak istediğini söyleyen genç kalfa; ayakkabı üretim süreçlerini yakından takip ettiğini, özellikle deri üretimi, makineler ve taban yapımıyla ilgili videolar izleyerek kendini geliştirdiğini de aktardı. Hedefinin ustasından dükkanı devralarak işletmeyi sürdürmek olduğunu söyleyen Dinç, ustasının da bu konuda kendisine güvendiğini belirterek ilerleyen süreçte ustasının yalnızca kontrol amaçlı dükkana gelmesini ve işin tamamen kendisine emanet edilmesini arzuladığını sözlerine ekledi.

Haftada bir gün çıraklık okuluna giden, diğer günlerde ise tamirci dükkanında çalışan Esra'ya mesleğin inceliklerini öğreten usta Ramazan Aktaş ise birkaç yıl içinde dükkanı kalfasına devrederek emekli olmayı hedefliyor. Aktaş; Esra'nın kısa sürede mesleğe uyum sağladığını belirterek, "İlk başta açıkçası çok umutlu değildim ama baktım ki işi ben söylemeden yapıyor, müşterilerle iletişimi çok iyi. Kısa sürede kendini gösterdi. Ayakkabı tamirciliğine ilgi giderek azaldı. Usta sayısı her geçen yıl düşüyor. Bu meslek bitecek deniyor ama insanlar olduğu sürece ayakkabı tamirciliği de olacak. İnşallah ilerleyen yıllarda bu dükkanı Esra'ya devredeceğim" ifadelerini kullandı.

Dükkanın müşterilerinden Cennet Baz; "Bir kadının bu mesleği yapması beni çok gururlandırdı. Ayakkabılarımı gönül rahatlığıyla teslim ediyorum" diye konuştu. - NİĞDE