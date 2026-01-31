Haberler

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı. 4 Kasım 2023'te atanan Baştürk'ün yerine henüz yeni bir atama gerçekleştirilmedi.

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/39 sayılı kararla Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı. Elif Belkıs Baştürk, 4 Kasım 2023 tarihinde Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinden Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanmıştı.

Görevden alma kararının ardından Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne henüz yeni bir atama yapılmadı. Yeni atamanın ise yakın zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu