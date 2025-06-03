Niğde Hastanesi KBRN Tatbikatı Gerçekleştirdi

Niğde Hastanesi KBRN Tatbikatı Gerçekleştirdi
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Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025 yılı 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı' çerçevesinde muhtemel afetlere hazırlık amacıyla KBRN tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta senaryo gereği çıkan yangın ve kimyasal sızıntıya müdahale anları başarıyla tamamlandı.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025 yılı "Hastane Afet ve Acil Durum Planı" kapsamında, muhtemel afetlere karşı hazırlığını üst düzeyde tutmak amacıyla gerçeğini aratmayan Yangın ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat, destek çözüm ortaklarının katılımıyla iki aşamalı olarak yapıldı. Senaryo gereği hastanede röntgen cihazından çıkan yangının ardından kimyasal sızıntı meydana geldi. Tatbikatta 3 kişi senaryo gereği yaralandı. Senaryo gereği çıkan yangın ve KBRN olayına müdahale anları, ekiplerin koordinasyonu ve hasta tahliyesi gibi süreçler başarıyla tamamlandı. Tatbikatla ilgili bilgi veren UMKE Niğde sorumlusu Alpay Ayan tatbikata AFAD, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Medaş ve Doğal Gaz Ekiplerinin yer aldığını söyledi.

Hastane Sivil Savunma Amiri Adem Tok ise tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade ederek emeği geçen kurumlara teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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