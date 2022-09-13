Niğde haberi: Ulukışla E5 Karayolunda Tır Alev Aldı Yol Trafiğe Kapatıldı

Niğde haber... Niğde'nin Ulukışla ilçesi E5 karayolu üzerinde seyir halindeki plastik malzeme yüklü bir tırın dorsesi bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yandı. Aracın dorsesini kupadan ayıran tır sürücüsü yara almadan kurtarılırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'nin Ulukışla ilçesi E5 karayolu üzerinde seyir halindeki plastik malzeme yüklü bir tırın dorsesi bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yandı. Aracın dorsesini kupadan ayıran tır sürücüsü yara almadan kurtarılırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesi E5 karayolu üzerinde seyir halindeki bir tırın dorsesi bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Plastik malzeme yüklü dorse, dakikalar içerisinde küle döndü. Tır sürücüsü aracın dorsesini kupadan ayırarak olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol kısa süreli trafiğe kapatılırken itfaiye ekiplerinin büyük çabası sonrası tır söndürüldü. Olayda tır sürücüsü yara almadan kurtarıldı.

Yolda temizleme çalışması yapılmasının ardından E5 karayolu tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.