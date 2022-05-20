Niğde Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Yeşil: "Esnaf Zor Durumda. Bu Şekilde Devam Ederse Kapatan Esnaf Sayımız Çoğalır"

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil, "Artan maliyetlerden sonra esnaf zor durumda. Önümüzdeki aylar daha çok zorlanacak. Esnafın ayakta durabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Bu şekilde devam giderse kapatan esnaf sayımız çoğalır" dedi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, artan maliyetler karşısında esnafın içinde bulunduğu durumu aktardı. Yeşil, "Şu anda devletimiz kira artışı noktasında enflasyon nazarında bir oran veriyor ama bu vermiş olduğu oran da yüksek. Oranın düşürülmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten şartlar zor, artı ağır maliyetler arttı. Esnafın ayakta durabilmesi için desteğe ihtiyacı var" dedi.

"KAPATAN ESNAF SAYIMIZ ÇOĞALIR "

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, şunları söyledi:

"Son zamanlarda kira maliyetlerinin yükseldiği aşikar. Ortada bir kira maliyetlerinin yükselmesi iki elektriğe, doğal gaza gelen zamlar, üç personel giderleri dolayısıyla esnafın son derece artırdı ve kira oranlarının da yükselmesi birçok esnafımızı büyük sıkıntı içerisine koydu. Şimdi şunu ifade edeyim dükkanlar bizim bahar mevsimi ve yaz mevsiminde ayrı bir özelliği var, neden? Bir düğün sezonu, iki sünnet ve benzeri, üç dışardan gelen Niğdeli olan misafirlerimiz, hemşerilerimiz var. Esas sıkıntı bu yılın 11. ayından sonra net bir şekilde kendini gösterir 12,1,2. aylar büyük sıkıntı içerisinde olur. Ama şu andaki süreçte fazla bir kapatan esnafımız söz konusu değil. 11 aydan sonra süreç bu şekilde giderse, ki durum onu andırıyor, hem fiyatların yükselmesi hem kiraların yükselmesi hem de genel giderlerin yükselmesi nedeniyle kapatan esnaf sayımız çoğalır.

"ESNAFIN AYAKTA DURABİLMESİ İÇİN DESTEĞE İHTİYACI VAR "

Esnafa belirttiğimiz gibi her zamanki destek ve düşük faizli kredi verilmesi artı bu kira oranlarının yüzdelerinin devletimiz tarafından makul bir durumda tutulması, şu anda devletimiz kira artışı noktasında enflasyon nazarında bir oran veriyor ama bu vermiş olduğu oranda yüksek şu anki pozisyonda. Oranın düşürülmesi gerekiyor çünkü gerçekten şartlar zor artı ağır maliyetler arttı esnafın ayakta durabilmesi için desteğe ihtiyacı var."