Niğde'deki gönüllü öğrenciler Hatay'daki okula yardım kampanyası düzenledi

Niğde'de yurtlarda kalan gönüllü öğrenciler Hatay'ın Belen ilçesindeki Kömürçukuru Köyü İlköğretim Okuluna kırtasiye ve kıyafet yardımı kampanyası düzenledi.

Niğde'de yurtlarda kalan gönüllü öğrencilerin katkıları ile yapılan yardım kampanyasında Hatay'ın Belen ilçesi Kömürçukuru Köyü İlköğretim Okulunda öğretim gören öğrencilere kırtasiye ve kıyafet gönderildi. Yurtlarda barınan öğrencilerin katkılarıyla başlatılan kırtasiye ve kıyafet yardımı kampanyası çerçevesinde bere, atkı, kaşkol, kıyafet gibi malzemelerin yanı sıra çok sayıda kırtasiye ürünü Kömürçukuru İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrencilere teslim edilmek üzere yola çıktı. - NİĞDE