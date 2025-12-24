Haberler

Niğde'de yeni yıl için güvenlik tedbirleri toplantıda değerlendirildi

Niğde'de yeni yıl için güvenlik tedbirleri toplantıda değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de yaklaşan yılbaşı dolayısıyla yapılan toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliği için alınacak güvenlik ve asayiş tedbirleri ele alındı. Vali Cahit Çelik, tüm kurumların görev başında olacağını ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Niğde'de yaklaşan yılbaşı dolayısıyla il genelinde alınacak güvenlik ve asayiş tedbirleri toplantıda değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Cahit Çelik başkanlığında yapılan Yılbaşı Tedbirleri Koordinasyon Toplantısında, yılbaşı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma, trafik, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler ele alındı.

Kurumlar arası koordinasyon, görev dağılımı ve uygulamada izlenecek yöntemler değerlendirilirken, muhtemel aksaklıkların önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Çelik vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için tüm kurumların sahada görev başında olacağını belirterek, denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı