Niğde'de yeni yıl için güvenlik tedbirleri toplantıda değerlendirildi

Niğde'de yaklaşan yılbaşı dolayısıyla il genelinde alınacak güvenlik ve asayiş tedbirleri toplantıda değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Cahit Çelik başkanlığında yapılan Yılbaşı Tedbirleri Koordinasyon Toplantısında, yılbaşı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma, trafik, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler ele alındı.

Kurumlar arası koordinasyon, görev dağılımı ve uygulamada izlenecek yöntemler değerlendirilirken, muhtemel aksaklıkların önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Çelik vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için tüm kurumların sahada görev başında olacağını belirterek, denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - NİĞDE