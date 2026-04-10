Niğde'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Niğde'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer ile Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk heykeline çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Niğde Şehitliği'ne geçildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Törenin ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan emniyet teşkilatına ait tanıtım stantları ziyaret edildi.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, stant ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, teşkilat mensuplarının büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti. Polis teşkilatının her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Akmeşe, "Emniyet teşkilatımızın personeli büyük fedakarlıklarla çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle vatan uğruna canını feda eden tüm emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi. - NİĞDE

