Niğde'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Niğde'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer ile Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk heykeline çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Niğde Şehitliği'ne geçildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Törenin ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan emniyet teşkilatına ait tanıtım stantları ziyaret edildi.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, stant ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, teşkilat mensuplarının büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti. Polis teşkilatının her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Akmeşe, "Emniyet teşkilatımızın personeli büyük fedakarlıklarla çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle vatan uğruna canını feda eden tüm emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor

Dün gece uyumadılar! Haberi alan sokağa koştu
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi

Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veride
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Devlerin Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı