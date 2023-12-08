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Niğde'de Starbucks protestosunda tartışma: 1 gözaltı

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Niğde'de İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren şahıs ile müşteriler arasında çıkan tartışmada polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de Starbucks protestosunda tartışma: 1 gözaltı

NİĞDE - Niğde'de İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren şahıs ile müşteriler arasında çıkan tartışmada polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları sürerken, İsrail'e desteğini açıklayan markalara yönelik protestolar da devam ediyor. Niğde'de Starbucks'ta oturan müşterilere tepki gösteren bir kişi ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Starbucks'ta oturan müşterilere hakaret ve küfür eden şahıs ile müşteriler arasında tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ST-AG-ÖZ-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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