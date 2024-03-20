Niğde'de Sokak Hayvanları İçin Örnek Proje
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde sokak hayvanları için örnek proje hayata geçirildi. Ulukışla Kaymakamlığı tarafından ilçe ve ilçeye bağlı beldelerde belirlenen noktalara sokak hayvanları besleme istasyonu kuruldu. Sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılayacak istasyonlar sayesinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların düzenli beslenmesi sağlanacak.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde sokak hayvanları için örnek proje hayata geçirildi.
Ulukışla Kaymakamlığı tarafından ilçe ve ilçeye bağlı beldelerde belirlenen noktalara sokak hayvanları besleme istasyonu kuruldu.
Sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılayacak istasyonlar sayesinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların düzenli beslenmesi sağlanacak.
Görevlendirilen Ulukışla Kaymakamlığı personelleri istasyonlara düzenli mama ve su dağıtacak.
İlçede bulunan muhtelif yerlere kurulan istasyonlardaki mamalar sayesinde hayvanlarının susuzluk ve açlıktan ölmesinin engellenmesi hedefleniyor.
Kurulan besleme odaklarının üzerindeki yazılarla ise vatandaşa yasal uyarı yapıldı.
Sokakların sahipsiz hayvanların yaşam alanı olduğunun vurgulandığı yazıda, hayvanların beslenmelerine engel olmanın, zarar vermenin 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereğince suç olduğu, yasayı ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi. - NİĞDE