Niğde'de Sağanak Yağış Sonrası Dereler Taştı, Evler Su Altında Kaldı - Haberler

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Niğde'de Sağanak Yağış Sonrası Dereler Taştı, Evler Su Altında Kaldı

ANKA - Yerel
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Niğde'de sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Birçok ev sular altında kaldı.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Birçok ev sular altında kaldı.

Niğde kent merkezine bağlı Dündarlı Kasabası'nda dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle dereler taştı. Taşkınla birlikte meydana gelen sel, kırsal bölgedeki bazı evlere ve tarım arazilerine zarar verdi.

Bir vatandaşın bahçesindeki otomobil sel sularının içerisinde kaldı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

ANKA / Yerel

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