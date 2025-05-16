Niğde'de Öğrenciler İşaret Diliyle Şiir Okuyarak Farkındalık Yarattı

Niğde Memnune Türker Altuncu İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri; Engelliler Haftası çerçevesinde düzenledikleri etkinlikte işaret diliyle şiir okudu.

Sınıf öğretmeni Makbule Pınar'ın önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler işaret diliyle şiir okuyarak farkındalık oluşturdu. Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde işaret dili eğitimi alan Melek Yüsra Dinçsoy önce arkadaşlarına şiiri işaret dilini öğretti ardından arkadaşlarıyla birlikte 'Engelliler Haftası' dolayısıyla işitme engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları videoda işaret diliyle şiir okudu. Herkesin işaret dili öğrenmesi gerektiğini söyleyen Melek Yüsra Dinçsoy; "İşitme engelli biri ile karşılaştığınızda onun ana diliyle yanıt verdiğinizde, karşınızdakinin yüzündeki o mutluluk gerçekten paha biçilemez. İşaret dilini insanlar öğrensinler" dedi.

Minik öğrencilerin anlamlı etkinliği büyük beğeni toplarken, işaret dili farkındalığının önemine bir kez daha vurgu yapıldı. - NİĞDE