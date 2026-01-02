Haberler

Niğde'de gıda, sahte ve kaçak alkole karşı ortak denetimler sürüyor

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahte ve izinsiz alkol satışını önlemek amacıyla ortak denetimler gerçekleştirdi. Gıda güvenliği için denetimlerin 7/24 sürdüğü bildirildi.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; sahte, kaçak ve izinsiz alkol satışına bağlı muhtemel alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla diğer kamu kurumlarıyla birlikte ortak denetimler gerçekleştirdi.

Halk sağlığının korunmasını hedefleyen çalışmaların, gıdada sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mesai gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü bildirildi. Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; gıda denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilirken, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını temin etmek amacıyla denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada; market, pastane, kasap, şarküteri, kuruyemişçiler, alkollü içecek satış yerleri, hazır gıda üretim ve satış işletmeleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde gıda güvenilirliği denetimlerinin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
