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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Niğde-Bor kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NİĞDE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Niğde-Bor kara yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Adnan ÇELEBİ-Kamera: Niğde,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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