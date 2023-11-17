Niğde'de Gençlik ve Aile Konulu Konferans Gerçekleşti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Gençlik ve Aile konulu konferans düzenlendi.

Konferansa Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Belediye Başkan Vekili Nizami Aygün, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Vali Yardımcısı Muhammet Furkan Bektaş, il protokolü, üniversite akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Uslu yaptı. Rektör Uslu konuşmasında; "Aile, toplumun en önemli yapı taşıdır. Toplumsal normların, ahlaki değerlerin ve yükümlülüklerin özümsenerek bir kimlik edinilmesi ve bunların gelecek nesillere aktarılması öncelikle ailede başlar. Aile, sağlıklı bir toplumun can damarıdır. Gençlik ise, toplumumuzun geleceğini şekillendirecek önemli bir aşamaya denk gelir. Bilim ve yükseköğretim kurumu olarak, gençlerimize toplumsal meselelerde duyarlılık kazandırmaya çalışıyoruz. Konferansımızın gençlerimizde farkındalık oluşturmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Program, hediye takdimi ve günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. - NİĞDE