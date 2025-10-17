Dünya Gıda Günü'nde Niğde'de Farkındalık Konferansı Düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından her yıl kutlanan Dünya Gıda Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla konferans düzenlendi.

Etkinlik, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi 1071 No'lu Salonda gerçekleştirildi. Akademisyenlerin, lise öğretmenlerinin, öğrencilerin ve davetlilerin katılım gösterdiği program büyük ilgi gördü.

Prof. Dr. Halil Toktay'ın moderatörlüğünü üstlendiği konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Ayhan Ceyhan ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özbey katıldı.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri sorumlusu Fatma Kılıç açılış konuşmasında sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği konusunda yürütülen çalışmalardan bahsetti. Ardından Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, gıdaya erişimin önemine ve gıda israfına dikkat çekti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Barut ise gıda farkındalığının artırılmasının toplumsal açıdan taşıdığı önemi vurguladı. - NİĞDE