Niğde Cezaevinde 9 Aylık Çalışmayla Hafız Olma Başarısı

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan bir hükümlü, 9 aylık yoğun bir çalışmanın ardından Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

26 yaşındaki B.G., düzenlenen törenle hafızlık belgesini alarak icazetini aldı. Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Müftüsü Hüseyin Gün, kurum personeli ve hükümlüler katıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik, cezaevlerinin yalnızca cezaların infaz edildiği yerler olmadığını vurgulayarak, "Bayram kardeşimizin örneğinde olduğu gibi, cezaevleri bazen insanın kendisiyle hesaplaştığı, yeniden doğuş sürecini başlattığı yerler olabiliyor. Burada üniversiteye devam eden, dini eğitim alan, meslek edinen birçok kardeşimiz var. Önemli olan hatalardan ders çıkarıp topluma faydalı bir birey olarak yeniden hayata hazırlanabilmektir" dedi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise, infaz kurumlarının temel amacının bireyleri yeniden topluma kazandırmak olduğunu belirterek, "Bayram kardeşimizin az önceki Kur'an tilaveti, bu amacın en somut örneklerinden biridir" diye konuştu.

Niğde İl Müftüsü Hüseyin Gün de cezaevi ortamında hafızlık yapmanın zorluklarına dikkat çekerek, "Bayram kardeşimiz, hocalarımızın rehberliğinde sadece 9 ayda hafızlığını tamamladı. Bu büyük bir azmin, sabrın ve maneviyatın göstergesidir. Cezaevi ortamında hafızlık yapmak dışarıdakinden çok daha zor ama bir o kadar da kıymetli" şeklinde konuştu.

İmam Hatip Selçuk Tekeli ise, "Bayram kardeşimizin hafızlık isteğini büyük bir memnuniyetle karşıladık. Rabbim cezaevi ortamında böyle bir başarıyı nasip etti, hamdolsun" diyerek duygularını paylaştı.

"Beni Kur'an değiştirdi"

İmam Hatip Selçuk Tekeli, Halil Arık ve Din Hizmetleri Uzmanı Bekir Başer'den aldığı eğitimlerle hafız olan B.G. de, hayatında büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Cezaevine 18 yaşında girdim. Burada hayatı öğrendim. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladıktan sonra her şey değişti. Düşüncem, konuşmam, üslubum. Eğer değiştiysem, beni Kur'an değiştirdi. Bu süreçte hocalarımın emeği çok büyük. Zor şartlarda da olsa hafız olabildim, liseyi bitirdim, meslek öğrendim. Rabbim bundan sonraki hayatımda Kur'an'ın yolundan ayırmasın" ifadelerini kullandı.

Tören, Niğde İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün hafız B.G.'ye cübbe ve sarık giydirmesiyle sona erdi. - NİĞDE