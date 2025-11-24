Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu'ndan Kadına Yönelik Şiddet Açıklaması

Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması yaptı.

Açıklama, komisyon sorumlusu Av. Özge Özalp Vulga tarafından okundu. 25 Kasım'ın tarihçesine değinen Vulga; Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden Mirabal Kardeşler'in 1960 yılında öldürülmesinin ardından Birleşmiş Milletler tarafından 1999'da bugünün resmi olarak ilan edildiğini hatırlattı. Açıklamada, bugüne kadar öldürülen tüm kadınların saygıyla anıldığı belirtilerek Türkiye'de kadına yönelik şiddetin her geçen yıl arttığı vurgulandı. Kadınların yalnızca fiziksel şiddet değil, erkek egemen sistemin oluşturduğu toplumsal baskı, cinsiyet eşitsizliği ve hak ihlalleri ile mücadele ettiği ifade edildi. Komisyon; Türkiye'de 2025 yılı içerisinde bugüne kadar 408 kadın cinayetinin işlendiğini belirterek kadınların en çok evlerinde, eşleri ya da boşanma sürecinde oldukları erkekler tarafından öldürüldüğüne dikkat çekti. Çalışmayan kadınların daha fazla risk altında olduğunun altı çizildi. Şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenlere de yer verilen açıklamada, eğitimden hukuk sistemine, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm kesimlerin işbirliği içinde olması gerektiği vurgulandı. 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiği de ifade edildi.

Vulga; şiddete uğrayan veya tehdit altında olan kadınların başvurabileceği kurumları sıralayarak Niğde Barosu'nun adli yardım desteği sağladığını hatırlattı. Kadınların KADES uygulamasıyla tek tuşla acil destek alabileceği de belirtildi. - NİĞDE