Niğde Barosu, Avukatlar Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

Niğde Barosu üyesi avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Baro Başkanı Emin Alper Öztürk yaptığı konuşmada avukatların yaşadığı sorunlara değindi. Öztürk; "Demokratik toplumun temel direği adalet, adalete erişimin güvencesi ise avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma; Adil yargılanma olmadan ise toplumsal barış ve güven olamaz. Bu sebeple bizler, yüklendiğimiz bu şerefli görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Vatandaşın adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir. Baro yalnızca meslek örgütü değil, vatandaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı vatandaşlar ve hukuk düzeni görür. Bu hususları dile getirmek için bugüne kadar hep "Güçlü Baro Güçlü Avukat", "Herkes için adalet, adalet için avukat" dedik" dedi.

"Avukatların yaşadığı sosyoekonomik sorunlar her geçen gün artıyor"

Avukatların yaşadığı sosyoekonomik sorunların her geçen gün arttığını ifade eden Öztürk, yalnızca ekonomik sorunlarla değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıya kaldıklarını belirterek; "Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, yaralanıyor ve hatta öldürülüyor. Bugün "Avukat İçin de Adalet!" diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hale getirirken adaletin tesisini de zorlaştırıyor .Bu sebeple 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyor. Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını, yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz. Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz. Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz. CMK Ücret Tarifesinin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını, mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine riayet edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE