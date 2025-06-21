Neyzen Ahmet Doğan Özeke, Vefatının 27. Yılında Anıldı

Neyzen Ahmet Doğan Özeke, Vefatının 27. Yılında Anıldı
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Son Mevlevi postnişinlerinden Gavsi Baykara'nın öğrencisi nyere Ahmet Doğan Özeke, Muğla'da düzenlenen anma programıyla vefatının 27. yılında anıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Özeke'nin Muğla'ya katıkları ve kültürel mirası üzerine konuşmalar yapıldı.

Son Mevlevi postnişinlerinden Gavsi Baykara'nın öğrencisi neyzen Ahmet Doğan Özeke vefatının 27. yılında Muğla'da mezarı başında anıldı. Anma programını Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilciliği gerçekleştirdi.

Yapılan konuşmalarda, Ahmet Doğan Özeke'nin değişik yönleri kısaca ele alındı. Anma toplantısında Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Ahmet Doğan Özeke ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Ahmet Doğan Özeke, son kuşak neyzenlerden olup yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 1989 yılından itibaren Muğla'da yaşamaya başlamış ve Neyzenler Kahvesi adlı kitabı ile sözlüğünü Muğla'da hazırlamıştı. Neyzen olmasının yanı sıra bir kültür insanı ve İstanbul kültürünü özümsemiş bir irfan adamı olan neyzen Ahmet Doğan Özeke, ömrünün son yıllarını Muğla'da geçirmiş ve burada kültürel faaliyetlerini devam ettirmiştir. Ney üflemeye meraklı bazı Muğlalılar, son klasik ney terbiyesini kendisinden almıştır. Bugün Muğla'da ney üflenebiliyorsa, bunun sebeplerinden biri rahmetlidir. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle doktorunun tavsiyesine en uygun yer olarak Muğla'yı seçmesinde Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün tavsiyesi etkili olmuş ve rahmetli Muğla'ya yerleşmiştir. Onun hayatının son yıllarını Muğla'da geçirmesi ney öğretmesi, Muğla kültürüne önemli bir katkıdır. Onu, bundan sonra uygun zamanlarda gerçekleştireceğimiz toplantılarla anmayı planlamış bulunmaktayız" dedi.

Anma toplantısında bir konuşma yapan yazar Erdal Çil de Ahmet Doğan Özeke'nin Muğla'ya gelişinden itibaren kendisiyle ilgilenen insanlarla irtibata geçip Özeke'nin Muğla'ya intibaı konusunu ele alınması gerektiğini söylemiş ve böyle bir değerin Muğla'ya katkısıyla, Muğla'nın kültür şehri olmasının daha da zenginleşeceğini belirtmiştir. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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